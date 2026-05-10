Москва10 маяВести.Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах инцидента, в результате которого пострадал бывший судья в Челябинской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По информации из соцмедиа, в адрес экс-судьи поступали угрозы убийством и применении физической силы.
Отмечается, что поводом послужила его попытка пресечь противоправные действия со стороны нескольких мужчин. Уголовное дело по данному факту расследуется органами МВД Россииговорится в сообщении
СУ СК РФ по Челябинской области направило ходатайство в прокуратуру об изъятии и передаче материалов дела в производство следователей СК. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Андрею Щукину поручено доложить о выясненных обстоятельствах.