Москва11 маяВести.Председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину доложат о нарушении прав жителей Волгоградской области и возможном бездействии местных властей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Обращение жителей Ленинского района Волгоградской области опубликовано в социальных медиа.
На протяжении продолжительного времени ... отсутствует водоснабжение, при этом местные власти бездействуютсказано в сообщении
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.
Глава СК поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.