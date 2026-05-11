Бастрыкину доложат о нарушении прав жителей в Волгоградской области

Москва11 мая Вести.Председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину доложат о нарушении прав жителей Волгоградской области и возможном бездействии местных властей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Обращение жителей Ленинского района Волгоградской области опубликовано в социальных медиа.

На протяжении продолжительного времени ... отсутствует водоснабжение, при этом местные власти бездействуют сказано в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

Глава СК поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.