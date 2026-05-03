Глава СК ждет доклад по делу об обманутой аферистом дочери погибшего бойца СВО

Бастрыкину доложат о нарушении прав дочери погибшего участника СВО Глава СК ждет доклад по делу об обманутой аферистом дочери погибшего бойца СВО

Москва3 мая Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного главком ведомства по Московской области после телесюжета о возможном нарушении прав дочери погибшего участника СВО. Об этом сообщает Следком в мессенджере MAX.

Сюжет прошел в эфире правовой программы одного из федеральных каналов.

Сообщается, что девушка может лишиться жилья в связи с возможными мошенническими действиями кредитного брокера говорится в публикации

В телесюжете отмечалось, что от действий брокера пострадали и другие граждане.

Поскольку права пострадавших до настоящего времени не восстановлены, Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК РФ представить доклад с актуальной информацией о ходе расследования этого уголовного дела, пояснили в ведомстве.