Бастрыкину доложат о смерти женщины и ребенка при родах в Ставропольском крае

Бастрыкин затребовал доклад о смерти женщины и младенца при родах в Пятигорске Бастрыкину доложат о смерти женщины и ребенка при родах в Ставропольском крае

Москва15 июл Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти жительницы Пятигорска и ребенка во время родов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Трагический инцидент произошел в июле 2025 года. В социальных медиа размещено обращение супруга и родственников погибшей к председателю СК РФ. В нем они указывают на то, что смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Родственники погибшей обеспокоены тем, что виновные лица до настоящего времени не привлечены к ответственности, а также отсутствием разъяснений о механизме образования телесных повреждений сказано в публикации

Следственными органами СК России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления СК РФ представить доклад с актуальной информацией по уголовному делу, а также по доводам обращения.