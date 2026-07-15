Москва15 июлВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти жительницы Пятигорска и ребенка во время родов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Трагический инцидент произошел в июле 2025 года. В социальных медиа размещено обращение супруга и родственников погибшей к председателю СК РФ. В нем они указывают на то, что смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Родственники погибшей обеспокоены тем, что виновные лица до настоящего времени не привлечены к ответственности, а также отсутствием разъяснений о механизме образования телесных поврежденийсказано в публикации
Следственными органами СК России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления СК РФ представить доклад с актуальной информацией по уголовному делу, а также по доводам обращения.