Бастрыкин затребовал доклад о блогере, издевавшегося над женой и ребенком СК проверит псковского блогера, снимавшего издевательства над женой на камеру

Москва14 июл Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о противоправном поведении жителя Псковской области в отношении супруги и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.

Ранее в соцсетях сообщалось о жителе города Великие Луки, который систематически издевался над своей женой и ребенком. Происходящее он снимал на камеру и публиковал видеозаписи в открытом доступе в сети интернет.

По данному факту следственными органами СК России по Псковской области организовано проведение доследственной проверки сказано в сообщении

Председатель ведомства поручил руководителю регионального СУ СК РФ представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.