Москва14 июлВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о противоправном поведении жителя Псковской области в отношении супруги и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.
Ранее в соцсетях сообщалось о жителе города Великие Луки, который систематически издевался над своей женой и ребенком. Происходящее он снимал на камеру и публиковал видеозаписи в открытом доступе в сети интернет.
По данному факту следственными органами СК России по Псковской области организовано проведение доследственной проверкисказано в сообщении
Председатель ведомства поручил руководителю регионального СУ СК РФ представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.