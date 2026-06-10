Доклад по делу об оскорблении и угрозах детям в Балашихе представят главе СК

Бастрыкин затребовал доклад по делу об оскорблении малолетних детей в Балашихе Доклад по делу об оскорблении и угрозах детям в Балашихе представят главе СК

Москва10 июн Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу по факту хулиганских действий в отношении детей в подмосковной Балашихе, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

По данным следствия, в Балашихе 17-летний парень оскорблял двоих малолетних мальчиков и угрожал им в лифте многоквартирного дома.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в публикации

Местонахождение злоумышленника установлено, в скором времени он будет доставлен к следователю для проведения допроса.

Глава СК России ждет доклада о ходе расследования этого дела от руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.