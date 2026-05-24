Бастрыкину доложат о расследовании конфликта со стрельбой в Сергиевом Посаде

Москва24 мая Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения хулиганских действий в Сергиевом Посаде Московской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По материалам следствия, между двумя подростками 2008 и 2010 г.р., вооруженными ножом и пневматическим пистолетом, возник конфликт с мужчиной 1992 г.р. В результате они нанесли ему телесные повреждения.

В ответ на это мужчина применил травматический пистолет, сделав несколько выстрелов в сторону подростков говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следствию предстоит оценить действия с обеих сторон.

И.о. руководитель ГСУ по Московской области Александр Шмыров представит доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.