Москва24 маяВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения хулиганских действий в Сергиевом Посаде Московской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По материалам следствия, между двумя подростками 2008 и 2010 г.р., вооруженными ножом и пневматическим пистолетом, возник конфликт с мужчиной 1992 г.р. В результате они нанесли ему телесные повреждения.
В ответ на это мужчина применил травматический пистолет, сделав несколько выстрелов в сторону подростковговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следствию предстоит оценить действия с обеих сторон.
И.о. руководитель ГСУ по Московской области Александр Шмыров представит доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.