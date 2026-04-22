Москва22 апрВести.Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался делом мужчины, который бросал нож несовершеннолетнему в живот.
Об этом сообщили в пресс-службе СКР в Telegram-канале.
Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного делауказывается в публикации
Отмечается, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.
О ситуации стало известно благодаря распространившему в социальных сетях видео, на котором житель деревни Жаворонки Московской области тренирует подростка, используя, как указывает следствие, опасные предметы, в том числе – нож, который бросает с высоты на живот мальчика.
Было заведено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст.117, ст. 156 УК РФ (истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию детей).