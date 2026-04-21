Дело возбудили после видео из Подмосковья, где отец бросает нож в живот ребенка СК возбудил дело на жителя Подмосковья, который бросил нож в живот сыну

Москва21 апр Вести.В Одинцове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросавшего нож в живот своего сына якобы в целях физической подготовки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Отмечается, что расследование будет проводиться в рамках сразу двух статей УК РФ.

Возбуждено уголовное дело об истязании и неисполнении местным жителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (п. "г" ч. 2 ст.117, ст. 156 УК РФ)… Устанавливаются все обстоятельства. Запланирован ряд следственных действий говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

О ситуации стало известно благодаря распространившему в социальных сетях видео, на котором житель деревни Жаворонки тренирует подростка, используя, как указывает следствие, опасные предметы, в том числе – нож, который бросает с высоты на живот мальчика.