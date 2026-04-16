В Ачинске возбудили дело после того, как мужчина избил подростка у подъезда Уголовное дело возбудили после избиения подростка мужчиной в Ачинске

Уголовное дело возбудили в Ачинске после избиения подростка мужчиной. Об этом пишет управление СК России по Красноярскому краю в MAX.

Как сообщалось ранее, в полицию позвонили из больницы и сообщили о наличии телесных повреждений у юноши 2012 года рождения. Сам пострадавший заявил, что незнакомец избил его металлической ложкой для обуви.

В тот же день в МВД обратилась женщина, которая рассказала, что группа подростков находилась в подъезде многоквартирного дома, а незнакомый мужчина решил их прогнать. Он взял ложку для обуви и погнался за детьми. Настигнув одного из них, он начал наносить удары.

Ачинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия) говорится в сообщении СК

Следователи пытаются установить местонахождение фигуранта.