МВД проводит проверку по факту избиения подростка в красноярском Ачинске

Москва16 апр Вести.Сотрудники полиции Ачинска проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений подростку взрослым мужчиной, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере MAX.

В дежурную часть отдела полиции позвонили из больницы с сообщением о наличии телесных повреждений у мальчика 2012 года рождения. По словам подростка, травмы ему нанес незнакомый ему мужчина металлической ложкой для обуви.

Вечером того же дня в полицию обратилась женщина, которая пояснила, что группа подростков находилась в подъезде многоквартирного дома, где и встретила незнакомого мужчину.

Гражданин, решив прогнать несовершеннолетних, взял металлическую ложку для обуви и, догнав одного из ребят, начал наносить ему удары отметили в пресс-службе

Личность мужчины, нанесшего травмы 13-летнему подростку, и обстоятельства произошедшего устанавливаются.