Москва16 апрВести.Сотрудники полиции Ачинска проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений подростку взрослым мужчиной, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере MAX.
В дежурную часть отдела полиции позвонили из больницы с сообщением о наличии телесных повреждений у мальчика 2012 года рождения. По словам подростка, травмы ему нанес незнакомый ему мужчина металлической ложкой для обуви.
Вечером того же дня в полицию обратилась женщина, которая пояснила, что группа подростков находилась в подъезде многоквартирного дома, где и встретила незнакомого мужчину.
Гражданин, решив прогнать несовершеннолетних, взял металлическую ложку для обуви и, догнав одного из ребят, начал наносить ему ударыотметили в пресс-службе
Личность мужчины, нанесшего травмы 13-летнему подростку, и обстоятельства произошедшего устанавливаются.