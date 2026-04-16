В Ачинске задержали подозреваемого в избиении подростка ложкой для обуви

Москва16 апр Вести.В Ачинске задержали мужчину, избившего 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX.

По ее данным, злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Его доставили в отдел полиции, где он назвал причину своего агрессивного поведения.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их, захватив металлическую ложку для обуви пишет Волк

Как сообщалось ранее, группа подростков находилась в подъезде многоквартирного дома, когда к ним вышел незнакомец. Он погнался за школьниками и настиг одного из них – юношу 2012 года рождения. Его он и избил захваченным с собой предметом.