Пострадавший при нападении в Ачинске подросток чувствует себя удовлетворительно Минздрав: состояние избитого в Ачинске подростка удовлетворительное

Москва16 апр Вести.Подросток, избитый неадекватным мужчиной в подъезде Ачинска, находится на амбулаторном лечении под наблюдением педиатра. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом ИС "Вести" сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

Пациенту уже провели все необходимые обследования.

Ранее сообщалось, что в Ачинске задержали мужчину, который избил 13-летнего школьника металлической ложкой для обуви. Незнакомец решил прогнать детей из подъезда, погнался за ними и, настигнув одного, начал наносить удары. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.