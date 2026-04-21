Видео с жителем Подмосковья, бросавшим нож в сына, заинтересовалась прокуратура Подмосковная прокуратура проверит видео с отцом, бросавшим нож в сына

Москва21 апр Вести.Прокуратура Московской области организовала проверку после появления в соцсетях видео с мужчиной, который бросает в своего сына нож якобы в целях физической подготовки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, инцидент произошел в деревне Жаворонки Одинцовского городского округа.

В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором житель деревни Жаворонки Одинцовского городского округа, якобы в целях физической подготовки детей, использует опасные предметы, в том числе с высоты бросает нож в область живота подростка говорится в сообщении

В рамках проверки будет дана оценка действиям мужчины, а при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования.