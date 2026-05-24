После конфликта со стрельбой в Сергиевом Посаде возбуждено дело о хулиганстве

Дело возбуждено по факту конфликта со стрельбой в Сергиевом Посаде После конфликта со стрельбой в Сергиевом Посаде возбуждено дело о хулиганстве

Москва24 мая Вести.После конфликта со стрельбой в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По факту произошедших хулиганских действий следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 23 мая, в субботу, на Кирпичной улице. По версии следствия, двое подростков 2008-го и 2010 года рождения избили 34-летнего мужчину, угрожая ему ножом. Тот достал травматический пистолет, выстрелил сначала в воздух, а после, когда его повалили на землю, открыл огонь по нападавшим. Двоим потребовалась госпитализация.

По данным правоохранителей, несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения и имели при себе пневматическое ружье.