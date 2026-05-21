Задержанным в Петербурге подросткам предъявлено обвинение в хулиганстве Еще двум питерским подросткам, причастным к поножовщине, предъявлено обвинение

Москва21 мая Вести.После задержания еще двух несовершеннолетних участников конфликта, окончившегося ножевыми ранениями возле одного из кафе на Выборгском шоссе в Петербурге, им предъявлено обвинение. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

В ходе следствия установлено наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в действиях ещё двоих подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

Следствие выяснило, что 16 мая этого года несколько человек собрались на парковке возле здания на Выборгском шоссе. Из хулиганских побуждений они затеяли ссору с другими подростками. В ходе конфликта нападавшие применили оружие — в том числе распылили в сторону потерпевших слезоточивый газ из баллончиков.

Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

Как ранее сообщалось, следственным отделом по Выборгскому району расследуется уголовное дело по обвинению 17-летнего юноши в нанесении многочисленных ножевых ранений 15-летнему подростку.