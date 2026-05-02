В Петербурге задержали юношей, выстреливших в подростка возле ТРЦ В Петербурге задержали юношей, выстреливших в подростка возле ТРЦ

Москва2 мая Вести.Наряд Росгвардии задержал в Центральном районе Санкт-Петербурга двоих юношей в возрасте 18 и 14 лет, которые напали на 14-летнего подростка и выстрелили в него из пускового сигнального устройства. Пострадавшего отвезли в больницу, сообщает региональный главк ведомства в соцсети "ВКонтакте".

ЧП произошло вечером 1 мая. Возле торгово-развлекательного центра (ТРЦ) у площади Восстания между ребятами случился конфликт. В ходе ссоры прозвучал выстрел.

Двое правонарушителей были задержаны на Лиговском проспекте. Их доставили в 76-й отдел полиции. Они подтвердили, что в ходе потасовки в ход пошли газовый баллончик и самодельное пусковое устройство "Сигнал охотника". Оно изъято и направлено на экспертизу.