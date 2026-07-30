В Петербурге подросток распылил газовый баллон в лицо мужчине, возбуждено дело

В Петербурге подросток распылил газовый баллон в лицо неизвестному мужчине В Петербурге подросток распылил газовый баллон в лицо мужчине, возбуждено дело

Москва30 июл Вести.В Санкт-Петербурге 15-летний подросток распылил газовый баллон в лицо неизвестному мужчине, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 20 июля в помещении торгового зала магазина на проспекте Пятилеток. Предварительно, фигурант без какого-либо повода для конфликта с ранее незнакомым мужчиной, распылил ему в лицо газовый баллон. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего молодого человека по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. — Ред.)… Фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.