Москва30 июлВести.В Санкт-Петербурге 15-летний подросток распылил газовый баллон в лицо неизвестному мужчине, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел 20 июля в помещении торгового зала магазина на проспекте Пятилеток. Предварительно, фигурант без какого-либо повода для конфликта с ранее незнакомым мужчиной, распылил ему в лицо газовый баллон. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего молодого человека по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. — Ред.)… Фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.