Подросток рассказал полицейским, почему поджег АЗС в Петербурге Подросток заявил, что поджег АЗС в Петербурге из-за угроз неизвестных

Москва17 июл Вести.Подросток, который поджег АЗС в Петербурге, пошел на преступление из-за угроз неизвестных. Об этом он сам рассказал правоохранителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По предварительной информации, около трех недель назад он познакомился в одном из мессенджеров с неизвестной девушкой. В дальнейшем с ним связались неизвестные лица, которые, по словам подростка, угрожали ему и его родственникам, требуя совершить поджог объекта говорится в Telegram-канале ведомства

Преступление произошло на газозаправочной станции на проспекте Непокоренных в Калининском районе. 16-летний юноша вылил на колонку легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. При этом сам он получил ожог руки, задержавшие его росгвардейцы вызвали скорую помощь.

Колонка полностью уничтожена огнем, частично поврежден газовый модуль. Возбуждено уголовное дело о теракте.