Москва25 июнВести.В подмосковном Подольске 13-летний школьник совершил поджог топливной колонки на АЗС. Было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД Ирина Волк.
В результате действий шестиклассника выгорела топливораздаточная колонка. Пострадавших нет.
В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой. В ходе общения несовершеннолетний отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречиотмечается в сообщении
После этого на связь с ребенком вышел незнакомый мужчина, который сообщил школьнику, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ.
В результате под угрозами мошенников мальчик поджег колонку.
Ведутся мероприятия по задержанию причастных к преступлению.