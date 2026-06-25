Шестиклассник поджег колонку на АЗС в Подольске под угрозами незнакомца В Подольске шестиклассник совершил поджог на АЗС, возбуждено дело

Москва25 июн Вести.В подмосковном Подольске 13-летний школьник совершил поджог топливной колонки на АЗС. Было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила в мессенджере MAX официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате действий шестиклассника выгорела топливораздаточная колонка. Пострадавших нет.

В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой. В ходе общения несовершеннолетний отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи отмечается в сообщении

После этого на связь с ребенком вышел незнакомый мужчина, который сообщил школьнику, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ.

В результате под угрозами мошенников мальчик поджег колонку.

Ведутся мероприятия по задержанию причастных к преступлению.