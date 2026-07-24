Подростку помешали сжечь заправку в подмосковных Мытищах 14-летний подросток пытался сжечь заправку в Мытищах

Москва24 июл Вести.Уголовное дело возбуждено после попытки поджога автозаправочной станции в подмосковных Мытищах, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на АЗС, расположенной на Олимпийском проспекте. Очевидцы связались с правоохранителями и рассказали, что молодой человек пытается поджечь топливный резервуар.

Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств говорится в заявлении ведомства в MAX

Как выяснилось, 14-летний местный житель вступил в мессенджере в переписку с неизвестными. Последние оказывали на юношу давление, угрожали ему и вынудили выполнить их указания о поджоге АЗС.

Подросток облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, но не смог довести начатое до конца, так как в ситуацию вмешались работники заправки.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурант расследования находится под домашним арестом.