Москва24 июлВести.Уголовное дело возбуждено после попытки поджога автозаправочной станции в подмосковных Мытищах, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на АЗС, расположенной на Олимпийском проспекте. Очевидцы связались с правоохранителями и рассказали, что молодой человек пытается поджечь топливный резервуар.
Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательствговорится в заявлении ведомства в MAX
Как выяснилось, 14-летний местный житель вступил в мессенджере в переписку с неизвестными. Последние оказывали на юношу давление, угрожали ему и вынудили выполнить их указания о поджоге АЗС.
Подросток облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью, но не смог довести начатое до конца, так как в ситуацию вмешались работники заправки.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурант расследования находится под домашним арестом.