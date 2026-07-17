В Петербурге подросток поджег колонку на газозаправочной станции

Подросток поджег АЗС в Петербурге, его задержали росгвардейцы В Петербурге подросток поджег колонку на газозаправочной станции

Москва17 июл Вести.В Санкт-Петербурге подросток совершил поджог на одной из АЗС, его задержали патрулирующие район бойцы Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Северо-Западного округа.

Преступление произошло 17 июля, в пятницу, на проспекте Непокоренных.

Несовершеннолетний облил горючей жидкостью одну из колонок и поджег ее. Наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, получил данную информацию... В ходе патрулирования он был задержан говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что во время поджога подросток получил химический ожог руки, ему вызвали скорую, а после оказания медпомощи передали в руки правоохранителей.

Отмечается, что он мог пойти на это под воздействием телефонным мошенников.