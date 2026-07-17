Москва17 июлВести.В Санкт-Петербурге подросток совершил поджог на одной из АЗС, его задержали патрулирующие район бойцы Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Северо-Западного округа.
Преступление произошло 17 июля, в пятницу, на проспекте Непокоренных.
Несовершеннолетний облил горючей жидкостью одну из колонок и поджег ее. Наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, получил данную информацию... В ходе патрулирования он был задержанговорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что во время поджога подросток получил химический ожог руки, ему вызвали скорую, а после оказания медпомощи передали в руки правоохранителей.
Отмечается, что он мог пойти на это под воздействием телефонным мошенников.