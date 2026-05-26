В Петербурге задержан мужчина, пытавшийся устроить поджог в салоне сотовой связи

Москва26 мая Вести.Полицейские Петербурга задержали мужчину, который пытался устроить поджог в магазине сотовой связи на улице Дыбенко.

Инцидент, о котором правоохранителям сообщила продавец, произошел накануне около 17 часов дня. Полицейские прибыли на место ЧП.

Был задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения ранее судимый 50-летний неработающий мужчина говорится в сообщении регионального главка МВД в Telegram-канале

Выяснилось, что в ходе конфликта с продавцами он разлил в помещении офиса жидкость для розжига. Затем хулиган достал из кармана брюк зажигалку, но продавцы смогли пресечь его действия, отметили в петербургской полиции.

В отношении мужчины составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.