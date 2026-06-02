На петербуржца завели дело за осквернение мемориального сооружения Жителя Петербурга будут судить за осквернение памятника

Москва2 июн Вести.В Санкт-Петербурге в Дзержинском районном суде зарегистрировано уголовное дело по обвинению в осквернении мемориального сооружения. Об этом в MAX сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По материалам следствия, 9 мая гражданин в состоянии алкогольного опьянения пришел к памятнику "Борцам революции" в Петербурге. Рядом с пламенем Вечного огня он поставил бутылку с неустановленной жидкостью, потом взял возложенные к мемориалу цветы и бросил их в пламя.

Из показаний, данных на предварительном следствии, следует, что фигурант подошел к пламени Вечного огня и рядом поставил бутылку с пивоваренной продукцией говорится в сообщении

По словам обвиняемого, он решил бросить цветы в огонь, чтобы пламя стало больше.

Уголовное дело передано в суд.