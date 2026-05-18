В отношении курганца, прикурившего сигарету от Вечного огня, возбуждено дело

В Курганской области мужчина прикурил сигарету от Вечного огня В отношении курганца, прикурившего сигарету от Вечного огня, возбуждено дело

Москва18 мая Вести.В Курганской области 23-летний местный житель прикурил сигарету от Вечного огня, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об осквернении Обелиска Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, молодой человек совершил правонарушение 15 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Произошедшее он снял на камеру телефона.

Ко всему прочему, противоправные действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.

В отношении 23-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по … ч.3 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)… Молодой человек, допрошенный следователем в качестве подозреваемого, дал признательные показания говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Противоправные действия были пресечены сотрудниками патрульно- постовой службы полиции.