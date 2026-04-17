В Свердловской области возбуждено дело по факту поджога сигареты от Вечного огня

Москва17 апр Вести.В городе Полевский Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных молодых людей, которые подожгли сигарету от Вечного огня. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке СК России.

Дело завели по статье УК РФ об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершенных публично.

Накануне в городе Полевском на одном из мемориалов, посвященном воинам Великой Отечественной войны, произошел инцидент, связанный с тем, что неустановленные молодые люди подожгли сигарету от пламени Вечного огня пишет ТАСС

Личности молодых людей, нарушивших закон, устанавливаются.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что происшествие попало на камеру наружного наблюдения. Записи изучают сотрудники правоохранительных органов.

Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.