Суд избрал меру пресечения паре из Реутова за прикуривание от Вечного огня

В Подмосковье фигурантам дела об осквернении мемориала избрана мера пресечения Суд избрал меру пресечения паре из Реутова за прикуривание от Вечного огня

Москва30 мая Вести.В Московской области суд избрал мера пресечения двоим фигурантам – мужчине 36 лет и женщине 35 лет. Их подозревают в осквернении мемориала, увековечивающего память о павших защитниках Родины. Об этом сообщило ГСУ СК России по региону на платформе MAX.

По ходатайству следователя следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК РФ по Московской области судом избрана мера пресечения 36-летнему мужчине и 35-летней женщине, обвиняемым в осквернении мемориального и комплекса, увековечивающего память погибших при защите Отечества (п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) говорится в публикации Следкома

По данным следствия, в ночь на 28 мая несколько нетрезвых людей подошли к Вечному огню мемориала "Реутовцам, погибшим за Отечество" и не менее двух раз прикурили от него сигареты.

Следователи провели допросы и изучили видеозапись, запечатлевшую момент преступления. Сбор и закрепление доказательств продолжаются. Выявление других соучастников также остается в работе.