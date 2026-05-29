Москва29 маяВести.Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в Реутове, сообщает главк МЧС по Московской области.
Позвонившая в дежурную часть женщина сообщила, что неизвестный мужчина пытался прикурить от Вечного огня на мемориальном комплексе на улице Победы.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителя, а также обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении подмосковной полиции в Telegram-канале
По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, заверили в ведомстве.