Прикурившего сигарету от Вечного огня мужчину задержали в Реутове

Москва29 мая Вести.В Реутове был задержан за осквернение мемориального комплекса мужчина, прикуривший сигарету от Вечного огня. Об этом сообщило в MAX управление МВД России по Подмосковью.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отделение.

В кратчайшие сроки был установлен и доставлен в территориальный отдел 36-летний житель Орловской области, который, находясь на территории мемориального комплекса, прикурил сигарету от Вечного огня говорится в сообщении

Мужчину доставят в следственные органы, где уже принято процессуальное решение.