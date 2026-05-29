Москва29 маяВести.В Реутове был задержан за осквернение мемориального комплекса мужчина, прикуривший сигарету от Вечного огня. Об этом сообщило в MAX управление МВД России по Подмосковью.
Полицейские оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отделение.
В кратчайшие сроки был установлен и доставлен в территориальный отдел 36-летний житель Орловской области, который, находясь на территории мемориального комплекса, прикурил сигарету от Вечного огняговорится в сообщении
Мужчину доставят в следственные органы, где уже принято процессуальное решение.