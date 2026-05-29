В Подмосковье возбуждено дело на прикуривших от Вечного огня, их ищут Уголовное дело завели на прикуривших от Вечного огня в подмосковном Реутове

Москва29 мая Вести.В Подмосковье возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса, увековечивающего память погибших при защите Отечества, сообщает региональный главк СК.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция Московской области проводит проверку по обращению местной жительницы. По ее словам, мужчина в Реутове прикурил от Вечного огня на мемориальном комплексе на улице Победы.

Позже эта информация подтвердилась.

По данным следствия, ночью 28 мая несколько человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса "Реутовцам, погибшим за Отечество", не менее двух раз прикурили сигареты от Вечного огня.

Возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса, увековечивающего память погибших при защите Отечества (п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) говорится в публикации СК Подмосковья в MAX

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых, подчеркнули в ведомстве.