В Петербурге пьяная компания облила экспонаты выставки из огнетушителя На выставке в Петербурге неизвестные облили из огнетушителя арт-объекты

Москва7 июн Вести.В торгово-развлекательном центре в Приморском районе Петербурга пьяная компания распылила содержимое огнетушителя на детской интерактивной выставке. Неизвестные облили пеной экспонаты в трех залах. Об этом сообщает 78.ru.

Мы оцениваем сумму ущерба как минимум в полмиллиона, потому что часть арт-объектов нужно будет менять, делать глубокий клининг. И эта сумма обусловлена тем, что сегодня выставка не открылась, невозможно ее открыть в таком состоянии, потому что там грязь и дышать невозможно рассказал один из организаторов выставки

Охрана торгового центра не смогла самостоятельно утихомирить дебоширов, пришлось вызывать полицию. Одного из нарушителей задержали. Но пьяная компания отказалась возмещать ущерб, предложив заплатить лишь часть суммы за уборку.