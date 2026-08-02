Мужчина пытался поджечь бар в Петербурге после конфликта с посетителями

В Петербурге обиженный клиент пытался поджечь бар Мужчина пытался поджечь бар в Петербурге после конфликта с посетителями

Москва2 авг Вести.В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего мужчину, который пытался устроить поджог бара, где у него произошел конфликт с другими посетителями. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по городу и Ленинградской области.

По информации ведомства, 1 августа около 23.00 у посетителя произошел конфликт в баре в историческом центре Петербурга, после чего его попросили покинуть заведение. В Лиговском переулке он заметил припаркованный автомобиль с прикрепленной на задней двери канистрой.

Нетрезвый молодой человек похитил канистру и направился обратно к бару. По пути он встретил 34-летнего прохожего и, представившись ему сотрудником одного из силовых ведомств, уговорил его совершить поджог заведения говорится в сообщении

Новый знакомый вылил содержимое канистры у входа в бар и попытался его поджечь, пока инициатор снимал это на телефон. Однако дизельное топливо не загорелось.

Правоохранители задержали 34-летнего поджигателя, который описал скрывшегося соучастника. Его поймали спустя несколько минут на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта.

Обоих задержанных доставили в полицию.