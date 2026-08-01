Москва1 авгВести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины после поножовщины в кафе. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел в помещении кафе на ул. Будапештской. Вечером 31 июля фигурант ударил ножом мужчину, причинив тому колотое ранение груди. Однако преступный умысел до конца злоумышленник не довел, поскольку пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь.
В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) … В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанномуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.