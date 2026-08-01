После поножовщины в петербургском кафе возбуждено дело о покушении на убийство

Поножовщина произошла в кафе в Петербурге, возбуждено дело После поножовщины в петербургском кафе возбуждено дело о покушении на убийство

Москва1 авг Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство мужчины после поножовщины в кафе. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел в помещении кафе на ул. Будапештской. Вечером 31 июля фигурант ударил ножом мужчину, причинив тому колотое ранение груди. Однако преступный умысел до конца злоумышленник не довел, поскольку пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь.

В отношении 51-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) … В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.