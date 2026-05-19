В Ленобласти повар-иностранец набросился с ножом на мужчину

Москва19 мая Вести.В городе Кировск Ленинградской области повар, являющийся гражданином иностранного государства, набросился на мужчину с ножом. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону.

Преступление произошло 18 мая, в понедельник, на Молодежной улице.

Задержан 25-летний повар местного кафе, гражданин сопредельного государства с видом на жительство в России. Установлено, что мужчина, находясь на рабочем месте, в ходе конфликта на почве неприязненных отношений ударил ножом 38-летнего оппонента, который в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован говорится в Telegram-канале ведомства

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.