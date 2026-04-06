Москва6 апр Вести.В Липецке задержали 15-летнего подростка, который ударил ножом 45-летнего мужчину, пытавшегося разнять дерущихся. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, вечером 4 апреля на улице Водопьянова между группой несовершеннолетних, находившихся в состоянии опьянения, и молодыми людьми произошел конфликт. В ходе потасовки 15-летний подозреваемый ударил ножом мужчину, который пытался разнять дерущихся. В результате произошедшего потерпевшего госпитализировали.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Подозреваемый задержан. Следователем решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе допроса он признал вину, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия, а также указал место, где было выброшено орудие преступления. Нож изъят и признан вещественным доказательством говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, также продолжается работа по закреплению доказательств.