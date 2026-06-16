Житель Петербурга обвиняется в убийстве, он нанес жертве около 100 ударов ножом

В Петербурге завели дело на мужчину, нанесшего жертве около 100 ударов ножом Житель Петербурга обвиняется в убийстве, он нанес жертве около 100 ударов ножом

Москва16 июн Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, которому нанесли порядка 100 ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

Инцидент произошел 15 июня в одной из квартир по Октябрьской набережной. В ней двое мужчин распивали алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт, который и завершился убийством.

Фигурант нанес потерпевшему около 100 ударов ножом. После совершенного преступления он ушел к себе домой, где позже был задержан написано в MAX

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Назначен комплекс судебных экспертиз. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.