Москва16 июнВести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, которому нанесли порядка 100 ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.
Инцидент произошел 15 июня в одной из квартир по Октябрьской набережной. В ней двое мужчин распивали алкогольные напитки. Между ними произошел конфликт, который и завершился убийством.
Фигурант нанес потерпевшему около 100 ударов ножом. После совершенного преступления он ушел к себе домой, где позже был задержаннаписано в MAX
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Назначен комплекс судебных экспертиз. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.