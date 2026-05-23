В Петербурге мужчина забил соседа по коммуналке кувалдой, возбуждено дело

В Петербурге мужчина забил соседа кувалдой, возбуждено дело В Петербурге мужчина забил соседа по коммуналке кувалдой, возбуждено дело

Москва23 мая Вести.В отношении жителя Санкт-Петербурга, забившего соседа по коммуналке до смерти кувалдой, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 22 мая в квартире дома на улице Руднева. Фигурант в ходе внезапно возникшего конфликта с соседом по коммунальной квартире не менее 3 раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По факту обнаружения тела 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело… Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Решается вопрос об аресте задержанного.

Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства.