В Петербурге мужчина зарезал сожительницу и свел счеты с жизнью, возбуждено дело

Москва10 апр Вести.В Санкт-Петербурге мужчина 1998 г.р. зарезал сожительницу и свел счеты с жизнью, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ранним утром 10 апреля в парадной дома по ул. Рубинштейна обнаружено тело женщины с 6 колото-резаными ранениями тела.

Следствием установлено, что у потерпевшей произошел конфликт с сожителем…, который после убийства свел счеты с жизнью… Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства.