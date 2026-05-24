Дело возбуждено после жестокого нападения мужчины на экс-подругу в Петербурге СК завел дело о покушении на убийство после нападения на девушку в Петербурге

Москва24 мая Вести.По факту нападения мужчины на свою бывшую девушку в Санкт-Петербурге, во время которого он облил ее кислотой и нанес несколько ножевых ранений, возбужденое уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)… Злоумышленник задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 23 мая, в субботу, в одной из квартир жилого дома на Железноводской улице. По версии следствия, подозреваемый выстрелил девушке в колено из сигнального пистолета, изрезал руки и ноги и вылил на нее кислоту.

Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии. С задержанным работают правоохранители.