Москва24 маяВести.Житель Петербурга ворвался в квартиру своей бывшей девушки, где она проживала вместе с подругой. Он ударил ее ножом и облил кислотой, сообщает РЕН ТВ.
Нанёс множественные колотые ранения. Самое страшное — облил её концентрированной азотной кислотой: голову, лицо. Кислота попала в глаз, на шею и грудьговорится в сообщении
Соседка девушки пыталась ее защитить, но тоже пострадала – кислотой у нее обожжены руки.
Девушка находится в реанимации. Ей предстоят сложная операция, дорогостоящее лечение и длительное восстановление.