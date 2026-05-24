Москва24 мая Вести.Житель Петербурга ворвался в квартиру своей бывшей девушки, где она проживала вместе с подругой. Он ударил ее ножом и облил кислотой, сообщает РЕН ТВ.

Нанёс множественные колотые ранения. Самое страшное — облил её концентрированной азотной кислотой: голову, лицо. Кислота попала в глаз, на шею и грудь говорится в сообщении

Соседка девушки пыталась ее защитить, но тоже пострадала – кислотой у нее обожжены руки.

Девушка находится в реанимации. Ей предстоят сложная операция, дорогостоящее лечение и длительное восстановление.