Москва24 маяВести.В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение и задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на свою бывшую девушкунаписала Волк в своем Telegram-канале
Преступление произошло 23 мая, в субботу, в одной из квартир жилого дома на Железноводской улице. По данным правоохранителей, агрессор набросился на экс-возлюбленную, облил кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и несколько раз ударил ножом. Потерпевшая госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
С задержанным работают силовики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.