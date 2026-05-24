Полицейские задержали мужчину, облившего кислотой бывшую девушку в Петербурге В Петербурге задержали мужчину, который облил кислотой бывшую девушку

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, облившего кислотой свою бывшую девушку. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские оперативно установили местонахождение и задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на свою бывшую девушку написала Волк в своем Telegram-канале

Преступление произошло 23 мая, в субботу, в одной из квартир жилого дома на Железноводской улице. По данным правоохранителей, агрессор набросился на экс-возлюбленную, облил кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и несколько раз ударил ножом. Потерпевшая госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

С задержанным работают силовики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.