Полиция Санкт-Петербурга ищет 27-летнего мужчину, который напал на женщину в одной из квартир дома на Железноводской улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на девушку, с которой раньше был в отношениях. Он облил её кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанёс ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия.

На месте происшествия полицейскими изъяты складной нож, канистра с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик говорится в сообщении

Пострадавшая 26-летняя женщина госпитализирована в больницу с множественными химическими ожогами и с травматическими ранениями.

Сотрудники полиции занимаются розыском подозреваемого. Материалы о случившемся переданы в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.