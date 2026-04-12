В квартире в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщает МЧС города.
Воспламенение комнаты в квартире случилось утром 12 апреля на улице Кузнецовской.
В двухкомнатной квартире происходило горение на площади 2 кв. метра. В результате пожара пострадала женщинанаписано в канале ведомства в MAX
В связи с полученными повреждениями она была госпитализирована в медицинское учреждение.
Для устранения возгорания было привлечено 10 человек личного состава и две единицы техники. Пожар был ликвидирован через 13 минут после поступления сообщения в службу.