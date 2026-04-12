Жительница Петербурга пострадала при пожаре в квартире

Москва12 апр Вести.В квартире в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщает МЧС города.

Воспламенение комнаты в квартире случилось утром 12 апреля на улице Кузнецовской.

В двухкомнатной квартире происходило горение на площади 2 кв. метра. В результате пожара пострадала женщина написано в канале ведомства в MAX

В связи с полученными повреждениями она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Для устранения возгорания было привлечено 10 человек личного состава и две единицы техники. Пожар был ликвидирован через 13 минут после поступления сообщения в службу.