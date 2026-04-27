Женщина госпитализирована в результате пожара на балконе квартиры в Петербурге

Женщина пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге Женщина госпитализирована в результате пожара на балконе квартиры в Петербурге

Москва27 апр Вести.Петербурженка пострадала в результате пожара на балконе квартиры в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в мессенджере МАХ.

Возгорание произошло в доме 21 корпус 1 по проспекту Луначарского. Сообщение о пожаре поступило в 22.05 в понедельник, 27 апреля.

В однокомнатной квартире, на балконе площадью 3 кв. метра происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра. В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение отметили в пресс-службе

В 22.36 силами 15 человек и трех единиц техники возгорание было ликвидировано.