Москва20 апрВести.Мужчина госпитализирован в результате горения обстановки в квартире на площади 5 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в мессенджере MAX.
Возгорание произошло доме 22 корпус 2 по проспекту Просвещения, в Выборгском районе города. Сообщение о пожаре поступило 20 апреля в 03.33.
В трехкомнатной квартире, в комнате площадью 8 кв. метров происходило горение обстановки на площади 5 кв. метров… В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждениенаписали в ведомстве
Силами 15 человек личного состава и трех единиц техники в 03.58 пожар был ликвидирован.