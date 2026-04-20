Житель Санкт-Петербурга госпитализирован после пожара в квартире на 5 кв. м

Москва20 апр Вести.Мужчина госпитализирован в результате горения обстановки в квартире на площади 5 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в мессенджере MAX.

Возгорание произошло доме 22 корпус 2 по проспекту Просвещения, в Выборгском районе города. Сообщение о пожаре поступило 20 апреля в 03.33.

В трехкомнатной квартире, в комнате площадью 8 кв. метров происходило горение обстановки на площади 5 кв. метров… В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение написали в ведомстве

Силами 15 человек личного состава и трех единиц техники в 03.58 пожар был ликвидирован.