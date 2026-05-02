Женщина госпитализирована в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге

Женщина пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге Женщина госпитализирована в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге

Москва2 мая Вести.Женщина госпитализирована в медицинское учреждение в результате пожара в квартире дома 23 корпус 1 по улице Турку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании, произошедшем в двух комнатах и на балконе трехкомнатной квартиры, поступило 2 мая в 03.38 мск. На площади 16 кв. м горела обстановка.

В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована медицинское учреждение отметили в пресс-службе

Силами 15 человек и трех единиц техники в 04.19 мск пожар был потушен.