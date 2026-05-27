В результате пожара в Красносельском районе Петербурга пострадали три человека

В Петербурге горела квартира, пострадали мужчина, женщина и ребенок В результате пожара в Красносельском районе Петербурга пострадали три человека

Москва27 мая Вести.В жилом доме на улице Тамбасова в Красносельском районе Санкт-Петербурга во второй половине дня 27 мая произошел пожар, пострадали три человека, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

В 15-метровой комнате трехкомнатной квартиры загорелась обстановка.

Пострадавшие, мужчина, женщина и ребенок, были госпитализированы.

На тушении пожара работали 15 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники. Возгорание было полностью ликвидировано в течение нескольких часов.