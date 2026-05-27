Москва27 маяВести.В жилом доме на улице Тамбасова в Красносельском районе Санкт-Петербурга во второй половине дня 27 мая произошел пожар, пострадали три человека, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
В 15-метровой комнате трехкомнатной квартиры загорелась обстановка.
Пострадавшие, мужчина, женщина и ребенок, были госпитализированы.
На тушении пожара работали 15 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники. Возгорание было полностью ликвидировано в течение нескольких часов.