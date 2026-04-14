Москва14 апрВести.В одной из школ Санкт-Петербурга ученик восьмого класса выстрелил сигнальной ракетой в одноклассницу. Об этом сообщил канал SHOT в мессенджере MAX.
Инцидент произошел в школе №238 на набережной Адмиралтейского канала.
У девочки диагностировали ожоги. В настоящее время ее готовят к отправке в больницу.
Стрелявшего подростка задержали. Его родителей вызвали в школу.
Все обстоятельства случившегося выясняются.