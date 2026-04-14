Восьмиклассник из школы №238 в Петербурге ранил одноклассницу сигнальной ракетой SHOT: в Петербурге восьмиклассник выстрелил в одноклассницу сигнальной ракетой

Москва14 апр Вести.В одной из школ Санкт-Петербурга ученик восьмого класса выстрелил сигнальной ракетой в одноклассницу. Об этом сообщил канал SHOT в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в школе №238 на набережной Адмиралтейского канала.

У девочки диагностировали ожоги. В настоящее время ее готовят к отправке в больницу.

Стрелявшего подростка задержали. Его родителей вызвали в школу.

Все обстоятельства случившегося выясняются.