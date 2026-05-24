Москва24 маяВести.Мальчик, в которого 38-летний житель Санкт-Петербурга выстрелил из пневматического газового пистолета, играл на улице на саксофоне. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно, 23 мая фигурант, находясь в квартире дома на улице Декабристов в Минском переулке, выстрелил в 11-летнего ребенка из пневматического газового пистолета.
Мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив "наказать" уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружиянаписала Волк в своем канале в мессенджере МАХ
Ребенка госпитализировали.
Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).