Суд арестовал мужчину, стрелявшего в ребенка у Мариинского театра в Петербурге

Москва25 мая Вести.Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу Айтжана Смагулова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айтжана Смагулова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ говорится в публикации пресс-службы

По версии следствия, 23 мая 2026 года около 12.53 Смагулов, находясь в квартире на третьем этаже дома №36/1 на улице Декабристов, из хулиганских побуждений произвел выстрел из пневматического пистолета в сторону 11-летнего мальчика, гулявшего у дома №34 на той же улице. Поводом для агрессии стал естественный шум с улицы.

После выстрела пулей диаметром 4,5 мм у ребенка диагностирована рваная рана левой щеки, инородное тело осталось в области подбородка.

Подозреваемый был задержан 23 мая, ему предъявлено обвинение. Срок содержания под стражей установлен до 22 июля 2026 года.